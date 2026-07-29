/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பேரையூரில் வறட்சி
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
அ நிறம் | அளவு
பேரையூர்: பேரையூர் பகுதியில் மழை பெய்யாததால் கண்மாய்கள் வறண்டு நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்துள்ளது.
இதனால் குடிநீர், விவசாய சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பேரையூர் தாலுகாவில் அணை, ஆறுகள் இல்லை. கண்மாய் குளங்களை நம்பி விவசாயங்கள் நடந்து வருகிறது. இப்பகுதியில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கண்மாய்கள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் தற்போது மழையின்றி வறண்டு உள்ளது. எனவே நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து கிணறுகள், போர்வெல்களிலும் தண்ணீர் இன்றி விவசாயம் பாதித்துள்ளது.