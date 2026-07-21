/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ நில உரிமை மாநாடு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
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மேலுார்: –: மேலுாரில் இ.
கம்யூ.,(மா.லெ.,) சார்பில் நில உரிமை மாநாடு நடந்தது. நிர்வாகி தேவராஜ் வரவேற்றார். சந்திவீரன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாகிகள் பாலசுந்தரம், குப்பன், மெய்யர் பங்கேற்றனர். வீடற்ற ஏழைகளுக்கு வீடு கொடுக்க வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள பஞ்சமி நிலங்களை மீட்டு ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டும். இதற்காக தமிழக அரசு சிறப்பு ஆணையம் அமைக்க வேண்டும். மேலுார் அரசு கல்லுாரியை மேம்படுத்த வேண்டும். பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. நிர்வாகி திலகர் நன்றி கூறினார்.