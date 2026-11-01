/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
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மதுரை: மதுரையில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை சார்பில் தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கத்தில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு விழா சங்கத் தலைவர் ஜெகதீசன் தலைமையில் நடந்தது.
நேர்மையே வளமை என்ற தலைப்பில் ஏ.டி.எஸ்.பி. சத்தியசீலன் பேசுகையில், ‘‘தொழில் வர்த்தக சங்க உறுப்பினர்களிடம் இருந்தும் நிறைய புகார்களை எதிர்பார்க்கிறோம். வாட்ஸ் அப்பில் தொடர்பு கொண்டால் நாங்களே வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, தனிநபர், நிறுவனம் எதுவாக இருந்தால் நேர்மை போய் விட்டால் அதை மறுபடி ஈடுகட்ட முடியாது. குழந்தைகளில் இருந்து நேர்மையை கற்றுத்தர வேண்டும்’’ என்றார். செயலாளர் சுந்தரலிங்கம், பொருளாளர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.