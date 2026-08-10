தாமதமாகும் மீட்டர்கள்: தவிக்கும் பயனாளிகள்

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM
சோழவந்தான்: மதுரையில் புதிதாக மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பிப்போர் மின்மீட்டர்கள் தாமதத்தால் மிகுந்த சிரமம் அடைகின்றனர்.
மதுரையின் பல இடங்களில் புதிதாக வீடு கட்டுபவர்கள், தொழில் தொடங்குபவர்கள் புதிய மின் இணைப்புக்காக விண்ணப்பிக்கின்றனர். மின் மீட்டர்கள் பற்றாக்குறையால் இவர்களுக்கான மின் இணைப்பு வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் கட்டுமான பணிகள், தொழில்கள் முடங்குகின்றன.
விதிப்படி உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் விண்ணப்பித்த ஒரு வாரத்திற்குள் இணைப்பு வழங்க வேண்டும். ஆனால் நடைமுறை சிக்கல்களால் பயனாளிகள் பல வாரங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் பொது மக்கள் மிகுந்த சிரமம் அடைகின்றனர்.
இதுகுறித்து மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது: மீட்டர்கள் கொள்முதல் டெண்டர் பணிகள் தாமதத்தால் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. மேலும் வீடுகளில் தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் பழைய மீட்டர்களின் பழுதாலும், புதிய மீட்டர்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது.
முன்பு வெளிச்சந்தைகளில் மீட்டர்கள் வாங்கி பொருத்திக் கொள்ள அனுமதி இருந்தது. தற்போது அந்த நடைமுறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாலும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. மேலும் தலைமை அலுவலகத்தில் இருந்து மின் பகிர்மான வட்டங்களுக்கு மீட்டர்களை கொள்முதல் செய்து அனுப்புவதில் உள்ள நிதி, நிர்வாகத் திட்டமிடல் குறைபாடுகளும் காரணமாக உள்ளன. அரசு இதுகுறித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.