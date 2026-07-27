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தினமலர் செய்தி எதிரொலி: காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய் உடைப்பு சரிபார்ப்பு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய் உடைப்பு சரிபார்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:56 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
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மேலுார்: மேலுாரில் இருந்து உறங்கான்பட்டிக்கு செல்லும் காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாயில் திருவள்ளுவர் நகரில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வீணாகியது.
இது குறித்து தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்ட அதிகாரிகள் குழாய் உடைப்பை சரி செய்தனர்.