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ADDED : நவ 18, 2026 06:04 PM
மதுரை: மதுரையில் மாவட்ட கேரம் சங்கம் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான ஆடவர், மகளிர் பிரிவு போட்டிகள் நடந்தன. யூத் கேரம் கிளப் ஏற்பாடுகளைச் செய்தது.
போட்டி முடிவுகள்
1 - 5ம் வகுப்பு வரையான ஒற்றையர் பிரிவில் மித்ரன், கிரக சகானா முதலிடம், முகிலேஷ், மன்விதா 2ம் இடம் பெற்றனர். 6 முதல் 8 ம் வகுப்பு பிரிவில் பிளஸ்வின், சமிக்ஷா முதலிடம், ஹவிஷ் பாலா, சனா ஆலியா 2ம் இடம் பெற்றனர். 9 முதல் பிளஸ் 2 வரையான பிரிவில் நந்தகுமார், ஸ்ரீமுகி முதலிடம், விமலன் பிரகாஷ், பார்கவி 2ம் இடம் பெற்றனர். 14 'ஏ' கிரேடு பிரிவில் அனஸ் முதலிடம், தர்ஷன் 2ம் இடம், 18 'ஏ' கிரேடு பிரிவில் ரிக்கி ஜோன்ஸ் முதலிடம், அனுவ் ரதன் 2ம் இடம் பெற்றனர்.
இரட்டையர் பிரிவு
6 முதல் 8 ம் வகுப்பு மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் ஹரிணி, விசாகா ஜோடி முதலிடம், யாழினி, துர்காதேவி ஜோடி 2ம் இடம் பெற்றனர். 9 முதல் பிளஸ் 2 வரையான பிரிவில் ஸ்ரீமுகி, லோஹிதா ஜோடி முதலிடம், பார்கவி, வெண்பா ஜோடி 2ம் இடம் பெற்றனர். ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் நிமலன், விமலன் பிரகாஷ் ஜோடி முதலிடம், நந்தகுமார், மஹந்த் ஜோடி 2ம் இடம் பெற்றனர்.
ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் பஷித்கான் முதலிடம், கார்த்திக் ராஜா 2ம் இடம், இரட்டையர் பிரிவில் கார்த்திக் ராஜா, சுரேஷ்குமார் ஜோடி முதலிடம், பஷித்கான், தேவேஸ்வர் ஜோடி 2ம் இடம் பெற்றனர்.
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் மித்ரா முதலிடம், அபிநயா 2ம் இடம் பெற்றனர்.