/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ போதை மாத்திரை : இருவர் கைது
UPDATED : ஆக 01, 2026 11:32 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:54 PM
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திருமங்கலம்:சிந்துபட்டி எஸ்.ஐ., அண்ணாத்துரை தலைமையில் போலீசார் திடியன் மலைப் பகுதியில் ரோந்து சென்ற போது அந்தப் பகுதியில் உள்ள பூங்கா அருகே சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் நின்றிருந்த உசிலம்பட்டி அருகே டி.உச்சம்பட்டி காசி 19, கணேஷ் 50, இருவரையும் பிடித்து சோதனையிட்ட போது 161 போதை மாத்திரைகள், 3 ஊசிகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.
அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரையும் கைது செய்தனர்.