டி.எஸ்.பி.,க்கள் இடமாற்றம்

UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:47 PM
வ.எண்/ பெயர்/ தற்போதைய இடம்/ புதிய இடம்
1/ ஆர். பாலசுந்தரம்/ ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்/ தஞ்சாவூர் சமூகநீதி, மனித உரிமை
2/ சி. கண்ணன்/ தேவக்கோட்டை/ சென்னை குற்றப்பதிவேடு
3/ கே. கணேஷ்குமார்/ அம்பாசமுத்திரம் / எஸ்.பி.சி.ஐ.டி., ராமநாதபுரம்
4/ பி. சந்திரன்/ நெல்லை/ திண்டுக்கல் போலீஸ் பயிற்சி பள்ளி
6/ என். கார்த்திக்/ திண்டுக்கல் டவுன்/ எஸ்.டி.சி.ஐ.டி., சென்னை
7/ ஏ. செந்தில் இளந்தரையன்/ திண்டுக்கல் குற்றப்பிரிவு/ மத்திய குற்றப்பிரிவு, மதுரை
8/ ஆர். புருஷோத்தமன்/ சிவகங்கை சமூகநீதி, மனித உரிமை / ஆவடி குற்றப்பதிவேடு
9/ ஏ. அமலஅட்வின் / சிவகங்கை/ எஸ்.பி.சி.ஐ.டி., மதுரை
10/ ஜி.எஸ். ஜெய் கணேசன்/ உசிலம்பட்டி/ சிவகங்கை
11/ பி. செந்தில்குமார்/ விழுப்புரம் பயிற்சி பள்ளி/ உசிலம்பட்டி
12/ கே.சரவணகுமரன்/ கன்னியாகுமரி குற்றப்பதிவேடு/ சிவகங்கை சமூகநீதி, மனித உரிமை
இவர்கள் உட்பட 14 டி.எஸ்.பி.,க்கள் இடமாற்றப்பட்டுள்ளனர்.