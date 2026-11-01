/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பள்ளி மாணவிக்கு பொருளியல் விருது
UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM
அ நிறம் | அளவு
திருமங்கலம்: திருமங்கலம் அரசு பெண்கள் பள்ளியின் 12ம் வகுப்பு மாணவி ஆசிபா. இவர் எழுதிய பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு -2026 என்ற கட்டுரை மற்றும் அவரின் பொருளியல் சிந்தனைகளை பாராட்டி அவருக்கு இந்தியாவில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் தன்னார்வக் குழு பொருளியலின் இளவரசி ஆசிபா என்ற விருதை அறிவித்தது.
இதையடுத்து பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மதுரை காமராஜர் பல்கலையின் கணித பொருளாதாரத் துறை தலைவர் புஷ்பராஜ், மதுரை அமெரிக்கன் கல்லுாரி ஓய்வு பொருளாதார துறைத் தலைவர் முத்துராஜா, எழுமலை அரசு ஆண்கள் பள்ளி முதுகலை பொருளியல் ஆசிரியர் முருகேசன் ஆகியோர் ஆசிபாவுக்கு விருது வழங்கினர். மாணவி ஆசிபாவை, தலைமையாசிரியர் அருள்ஜோதி மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.