தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மருதுபாண்டியர் ஜெயந்தி விழா

மருதுபாண்டியர் ஜெயந்தி விழா

மருதுபாண்டியர் ஜெயந்தி விழா

UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM

ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 27, 2026 05:57 PM ADDED : அக் 27, 2026 05:55 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருநகர்: திருநகர் தெய்வீக திருமகன் தேவர் அறக்கட்டளை சார்பாக மருதுபாண்டியர் ஜெயந்தி விழா கொண்டாட்டப்பட்டது.

அறக்கட்டளை தலைவர் சசிக்குமார் தலைமையில் மருதுபாண்டியர் படத்துக்கு மாலை அணிவித்தனர். நிர்வாகிகள் சரவணன், அழகு சுந்தரபாண்டியன், முத்துராஜ், சரவணன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். அவனியாபுரத்தில் உள்ள மருதுபாண்டியர் சிலைகளுக்கு தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி நிர்வாகிகள் முருகன், ஆறுமுகம், பெரியசாமி, சரவணன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us