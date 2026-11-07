/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/சுகாதார வளாகம் திறப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:14 PM
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உசிலம்பட்டி: உசிலம்பட்டியில் இந்திய குழந்தைகள் நலச்சங்கத்தின் சார்பில் நடத்தப்படும் வசந்தம் சமுதாய கல்லுாரியில், தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் பாங்க் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதியின் கீழ் சுகாதார வளாகம் அமைத்துள்ளனர்.
இதன் திறப்பு விழாவில் இந்திய குழந்தைகள் நலச்சங்க துணைத்தலைவர் வள்ளி அண்ணாமலை, டி.எம்.பி., அறக்கட்டளை இயக்கத் தலைவர் அனந்த சுப்பிரமணியன், சமூக வளர்ச்சி அலுவலர் இசை மகாராஜன், கல்லுாரி முதல்வர் பிரமில்குமார் பங்கேற்றனர்.