﻿ ஹாக்கி: விடுதி அணிக்கு கோப்பை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:40 AM
மதுரை: சென்னையில் மாநில அளவிலான ஹாக்கி போட்டி நடந்தது.
16 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்றன. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் மதுரை ரேஸ்கோர்ஸ் விளையாட்டு விடுதியில் தங்கி அமெரிக்கன் கல்லுாரி பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். முதல் போட்டியில் மதுரை விளையாட்டு விடுதி அணி 3 - 0 கோல் கணக்கில் சென்னை எம்.எச்.எஸ்.எஸ்., பள்ளியை வீழ்த்தியது.
காலிறுதிப் போட்டியில் திருவாரூர் வி.எஸ். பள்ளியை 2 - 1 கோல் கணக்கிலும் அரையிறுதிப் போட்டியில் திண்டிவனம் என்.எச்.எஸ்.எஸ். பள்ளியை 5 - 0 கோல் கணக்கில் வென்றது. இறுதிப் போட்டியில் மதுரை விளையாட்டு விடுதி அணி 4 - 1 கோல் கணக்கில் வேலுார் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியை வீழ்த்தி 2வது முறையாக கோப்பையை வென்றது. ஆணைய மண்டல முதுநிலை மேலாளர் வேல்முருகன், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் முருகன், பயிற்சியாளர் விஜயகுமார் பாராட்டினர்.