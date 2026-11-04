ரேஷன் பொருள் வீடுதேடி வரணுமா, இதைச் செய்யுங்க

ADDED : நவ 03, 2026 04:19 AM
மதுரை: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள முதியோர், மாற்றுத் திறனாளிகள் சிரமமின்றி ரேஷன் பெருட்களை பெறும் வகையில், அவர்களின் இருப்பிடத்தில் நேரடியாக பொருட்களை வழங்கும் ‘தாயுமானவர்’ திட்டம் முழுவீச்சில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நவம்பருக்கான ரேஷன் பொருட்கள் அனைத்தும் நாளையும், நாளை மறுநாளும் (நவ.4, 5) பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே கொண்டு சென்று வினியோகிக்கப்பட உள்ளது. 65 வயதுக்கு மேற்பட்டோரைக் கொண்ட ரேஷன் கார்டுதாரர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ள குடும்பங்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இத்திட்டத்தில் ஏற்கனவே பயன்பெறுவோர் தற்போதைய குடியிருப்பு, தொலைபேசி எண்களில் மாற்றம் இருந்தால் உடனே தெரிவிக்க வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் வட்ட வழங்கல் அலுவலர், ரேஷன் தாசில்தார்கள் அல்லது அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்குச் சென்று விவரங்களை தெரிவித்து மாற்றிக் கொள்ளலாம் என கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார்.