மதுரை புத்தகத் திருவிழா இன்று மாலை துவக்கம்

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ADDED : நவ 12, 2026 05:48 PM
மதுரை: மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் புத்தகத் திருவிழா இன்று (நவ.13) துவங்கி நவ.23 வரை நடக்கிறது.
பொது நுாலக இயக்கம், தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர் மற்றும் பதிப்பாளர் சங்கம் (பபாசி) ஆகியவையும் இணைந்து நடத்தும் இந்த புத்தக திருவிழாவை இன்று மாலை 6:00 மணிக்கு கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில், அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், விஸ்வநாதன் துவக்கி வைக்கின்றனர்.
புத்தகத் திருவிழாவில் 225க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டால்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு தலைப்புகளில் ஏராளமான பதிப்பகத்தார் புத்தகங்களை குவித்துள்ளனர். நாஞ்சில் சம்பத், பேராசிரியர் ஞானசம்பந்தன் தலைமையில் பட்டிமன்றங்கள், முன்னாள் தலைமைச் செயலர் இறையன்பு உட்பட பல்வேறு பிரமுகர்களின் சிந்தனை அரங்குகள், மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற உள்ளன. புத்தக விற்பனையில் தள்ளுபடி, மாணவர்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் உண்டு. தினமும் காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். அனுமதி இலவசம்.