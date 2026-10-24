/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/தேசிய வூசூ போட்டி
UPDATED : அக் 24, 2026 03:36 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
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மதுரை: தேசிய பள்ளிகள் விளையாட்டு குழுமம் (எஸ்.ஜி.எப்.ஐ.
) சார்பில் ஜம்மு காஷ்மீரில் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான 70வது தேசிய அளவிலான வூசூ போட்டி நடந்தது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 15 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். மதுரை ஹோலி பேமிலி பள்ளி பிளஸ் 1 மாணவர் சிவசரண், 48 கிலோ எடை பிரிவில் வெண்கல பதக்கம் வென்றார். மாநில வூசூ சங்கச் செயலர் ஜான்சன், மாவட்டத்தலைவர் பழனிகுமார், பயிற்சியாளர்கள் தங்கபாண்டியன், பிரபாகரன் பாராட்டினர்.