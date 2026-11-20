ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
மதுரை: மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் கைதான நிஷாந்த் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவரை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மதுரை நீதித்துறை நடுவர் விரைவு நீதிமன்றம்-1 ல் போலீஸ் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நீதிபதி ராஜபிரபு முன்னிலையில் நிஷாந்தை நேற்று (நவ.,19) போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.நீதிபதி ஒருநாள் மட்டும் காவலில் விசாரிக்க அனுமதித்தார். விசாரணை முடிந்து மீண்டும் இன்று (நவ.,20) அதே நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
நீதிபதி ராஜபிரபு: விசாரணையின்போது போலீசார் துன்புறுத்தினார்களா, வேறு எதுவும் கூற விரும்புகின்றீர்களா.நிஷாந்த்: இல்லை.
இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
‛நிஷாந்தை டிச.4 வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க வேண்டும்’என நீதிபதி உத்தரவிட்டார். நிஷாந்த் சிரித்தபடியே போலீஸ் வாகனத்தில் சிறைக்கு சென்றார்.