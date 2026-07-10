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﻿ ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து ஒருவர் பலி

﻿ ஆட்டோ மீது மரம் விழுந்து ஒருவர் பலி

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:15 AM

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அலங்காநல்லுார்: கோட்டைமேடு ஆட்டோ டிரைவர் மோகன் 39, இவர் நேற்று மாலை தனது ஆட்டோவில் அலங்காநல்லுார் ராஜாராம் 53, உடன் மதுரை சென்று திரும்பினார். அலங்காநல்லுார் ரோட்டில் குமாரம் அய்யனார் கோயில் அருகே ஆட்டோ வந்தது.

அப்பகுதி ரோட்டோர தோட்டத்தில் தென்னை மரத்தை மணியஞ்சி பகுதி பாலு வெட்டிக் கொண்டிருந்தார். இதில் ரோட்டில் சென்ற ஆட்டோ மீது தென்னை மரத்தின் ஒரு பகுதி விழுந்ததில் ராஜாராம் காயமடைந்தார். மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ராஜாராம் இறந்தார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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