ஒரு போன் போதுமே...

UPDATED : நவ 09, 2026 12:44 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
* கழிவுடன் வரும் குடிநீர்
மதுரை விசுவாசபுரி 3வது தெருவில் மாநகராட்சி குடிநீர் கழிவுநீராக வருவதால், குடிக்க முடியாமல் தவிக்கிறோம். இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகாரளித்தும் கண்டுகொள்ளவில்லை. கழிவுநீரை அருந்தவா குடிநீர் வரி செலுத்துகிறோம்.
- ரத்தினலட்சுமி, விசுவாசபுரி.
* தெருவிளக்கு எங்கே
மதுரை அவனியாபுரம் காவேரி தெருவில் போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லை. சமூக விரோதிகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இரவில் இவ்வழியே செல்வோர் ஒருவித பயத்துடன் செல்கின்றனர். மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குமார், அவனியாபுரம்.
* ஆக்கிரமிப்பால் அவதி
மதுரை பைபாஸ் ரோட்டின் இருபுறமும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து, வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார்களா.
- ராமகிருஷ்ணன், மதுரை.
* பாதியில் பாதாள சாக்கடை
மதுரை வைகை நகர் அன்னை மீனாட்சி 6, 7, 8 வது தெருக்களில் குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. பாதாள சாக்கடை பணிகளும் பாதியில் நிற்பதால் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது. மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- ராஜா, வைகை நகர்.
* தெருநாய்கள் அச்சுறுத்தல்
மதுரை எச்.எம்.எஸ்., காலனி பகுதியில் இரவு நேரங்களில் தெருநாய்கள் 2 பிரிவாக நின்று சண்டையிடுகின்றன. அவ்வழியே செல்வோரை துரத்தி கடிக்க வருகின்றன. நாய்களை கட்டுப்படுத்த, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- யோகேஷ், எச்.எம்.எஸ்., காலனி.
* ரோடு படுமோசம்
மதுரை செல்லுார் 50 அடி ரோடு மேடு, பள்ளமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர். ரோடு பள்ளத்தில் மழை நீர் தேங்கி அவ்வழி செல்வோர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் மாநகராட்சி அலட்சியமாக உள்ளது. நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- பாண்டியன், செல்லுார்.