/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மினி வேன் கவிழ்ந்து விபத்து
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:26 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:32 PM
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திருமங்கலம்: சின்ன உலகாணி டிரைவர் அலெக்ஸ் 18. மினி வேனில் சிமென்ட் மூடைகளை ஏற்றிக்கொண்டு திருமங்கலம் விமான நிலைய ரோடு பாலத்தில் சென்றபோது வேன் திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்தது. சிமென்ட் மூடைகள் ரோடு முழுவதும் சிதறின. காயமடைந்த டிரைவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கவிழ்ந்த வேனை மீட்டனர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.
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மேலுார் : மேலுார் சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் போலீசார் ரோந்து சென்ற போது வீட்டில் குட்கா விற்ற ஜாகிர் பானு 50, கைது செய்து 3.900 கிலோ புகையிலையை பறிமுதல் செய்தனர்.