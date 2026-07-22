﻿ நாளை (ஜூலை 23) மின்தடை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 03:14 AM
(காலை 9:00-- மாலை 5:00 மணி)
* மதுரைதெற்குவெளி வீதி, சுப்பிரமணியபுரம் பவர் ஹவுஸ் ரோடு, சப்பாணி கோயில் தெரு, தெற்கு கிருஷ்ணன் கோயில், மேற்கு, தெற்கு பெருமாள் மேஸ்திரி வீதி, தெற்கு மாரட் வீதி, நாடார் வித்யாசாலை, சின்னக்கடை தெரு, மஞ்சணகாராத் தெரு, சிங்கார தோப்பு, வைக்கோல்கார தெரு, தென்னோலக்கார சந்து, முகமதியார் சந்து, பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட், டி.பி.கே.ரோடு, திண்டுக்கல் ரோடு, நோதாஜி ரோடு, மேலமாசி வீதி, இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயில் தெரு, மேலவடம்போக்கி தெரு, ஹயத்கான்ரோடு, மேலவாசல் ஹவுசிங் போர்டு, ஹீரா நகர், திடீர்நகர், சுப்பிரமணியபுரம், எம்.கே.புரம், நந்தவனம் பகுதிகள், ரத்தினபுரம், சுந்தரராஜபுரம், சி.சி. ரோடு, காஜா தெரு, வி.வி. ரோடு, தெற்கு ஆவணி மூலவீதி, தெற்குமாசி வீதி, ஒண்டிமுத்து மேஸ்திரி வீதி, பாண்டிய வேளாளர் தெரு, வீரராகவ பெருமாள் கோயில், கான்சாமேட்டு தெரு, எழுத்தாணிக்காரத் தெரு, பச்சரிசிக்காரத் தெரு, கிரைம் பிராஞ்ச், காஜிமார் தெரு, தெற்கு மாடவீதி, கட்ராபாளையம், அமெரிக்கன் மிஷன் சர்ச், கிளாஸ்காரத் தெரு.
* மகால் தெருக்கள், ராணி பொன்னம்மாள் ரோடு, ஆதிமூலம் பிள்ளை சந்து, லாடபிள்ளை சந்து, காளிஅம்மன் கோயில் தெரு, மேலதோப்பு பகுதிகள், புதுமாகாளிப்பட்டி ரோடு, மார்க்கெட், வடக்கு பகுதி, கிருதுமால் நதிரோடு, திரவுபதி அம்மன் கோயில் பகுதி, பிள்ளையார் பாளையம், விளக்குத்துாண், நவபத்கானா தெரு, பத்து துாண் பகுதிகள், பந்தடி தெருக்கள், சிந்தாமணி ரோடு, மூலக்கரை, சூசையப்பர் புரம், அழகாபுரி, எம்.எம்.சி. காலனி, காளவாசல், ராஜாமான்நகர், ஜெபாஸ்டிர் புரம், கே.ஆர்.,மில் ரோடு, கீழவாசல், கீரைத்துறை, நெல்பேட்டை முதல் யானைக்கல் வரை, கீழமாரட் வீதி, கீழவெளி வீதி, பாம்பன் ரோடு, வாழைத்தோப்பு, எம்.எம்.ஆர்., ரோடு, சிந்தாமணி ரோடு, சி.எஸ்.ஐ., பல் மருத்துவ கல்லுாரி பகுதி, நாகுபிள்ளை தோப்பு.