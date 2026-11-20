UPDATED : நவ 20, 2026 09:53 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:52 PM
மதுரை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாந்தெட், தெலுங்கானா மாநிலம் சர்லப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் இருந்து மதுரை வழியாக கேரள மாநிலம் கொல்லத்திற்கு சபரிமலை சிறப்பு ரயில்களை தென்மத்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
* டிச. 7 முதல் ஜன. 11 வரை திங்கள் தோறும் மதியம் 1:00 மணிக்கு நாந்தெட்டில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (07687), புதன் அதிகாலை 6:00 மணிக்கு கொல்லம் செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் டிச. 9 முதல் ஜன. 13 வரை புதன் தோறும் காலை 9:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (07688), மறுநாள் இரவு 11:00 மணிக்கு நாந்தெட் செல்கிறது.
* ஜன. 18 (திங்கள்) மாலை 5:40 மணிக்கு சர்லபள்ளியில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (07691), புதன் காலை 6:00 மணிக்கு கொல்லம் செல்கிறது. மறுமார்க்கத்தில் ஜன. 20 காலை 9:30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (07692), மறுநாள் மாலை 4:30 மணிக்கு சர்லபள்ளி செல்கிறது.
மேற்கண்ட ரயில்கள் கொட்டாரக்கரா, புனலுார், செங்கோட்டை, தென்காசி, கடையநல்லுார், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலுார், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, காட்பாடி, குண்டகல், மந்திராலயம் ரோடு, செகந்திராபாத் வழியாக செல்கின்றன.