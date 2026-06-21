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﻿ குறுவட்ட போட்டிகள்: அரசு பள்ளிகள் வெற்றி

﻿ குறுவட்ட போட்டிகள்: அரசு பள்ளிகள் வெற்றி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:39 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:39 AM

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வாடிப்பட்டி: அலங்காநல்லுார் தாய் மெட்ரிக் பள்ளி சார்பில் குறு வட்ட அளவிலான ஹாக்கி போட்டிகள் வாடிப்பட்டி தாய் மெட்ரிக் பள்ளியில் நடந்தது.

வாடிப்பட்டி அரசு பெண்கள் பள்ளி மாணவிகள் 14, 17,19 வயது பிரிவுகளில் முதலிடம் பிடித்தனர். மாவட்ட அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வான மாணவிகள், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் சந்திரமோகன், பாண்டியம்மாள், வனிதா ஆகியோரை தலைமை ஆசிரியர் திலகவதி, உதவி தலைமை ஆசிரியர் பிரேமா, ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.

குறுவட்ட அளவிலான எறிபந்து போட்டியில் காடுபட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 14, 17 வயது பிரிவில் முதலிடம், மாணவிகள் 17 வயதில் முதலிடம், 14 வயதில் 2ம் இடம் பிடித்தனர். வளைய பந்து 19 வயது இரட்டையர் பிரிவில் முதலிடம், 14 வயதில் 2ம் இடம் பிடித்தனர்.போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகள், பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் வெள்ளைச்சாமி, சந்திரமோகனை தலைமை ஆசிரியர் சரவணகுமார், உதவி தலைமை ஆசிரியர் ராஜலட்சுமி பாராட்டினர்.

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