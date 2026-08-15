/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ மானியத்தில் உரம், விதை
ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
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பேரையூர்: டி.கல்லுப்பட்டி, பேரையூர் வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் உரம் மற்றும் விதைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் விமலா கூறியதாவது: உளுந்து கிலோவிற்கு ரூ.60. பருத்தி விதை கிலோ ரூ.102. குதிரைவாலி கிலோ ரூ.30 என்ற வகையில் விவசாயிகளுக்கு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்க நுண்ணுாட்ட உரக்கலவையும் உயிர் உரமும் பூச்சி நோயை கட்டுப்படுத்த சூடோமோனஸ் உள்ளிட்ட உரங்கள் 50 சதவீதம் மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது என்றார்.