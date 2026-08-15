மதுரை மாவட்டம் நிகழ்ச்சி

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:52 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM
ஆக. 14
கோயில்
* ஆடி முளைக்கொட்டுத் திருவிழா - ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு மூலஸ்தான அம்மன், உற்ஸவ அம்மனுக்கு ஏற்றி இறக்கும் வைபவம்: மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, காலை 8:00 - 11:00 மணி.
* ஆவணி மூல உற்ஸவம்: மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, சந்திரசேகரர் புறப்பாடு, காலை 8:00 மணி, இரவு 7:00 மணி.
* ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு மீனாட்சி அம்மன் வளையல் திருவிழா: சித்திவிநாயக செல்வமுத்துக்குமாரசுவாமி கோயில், ரயில்வே காலனி, மதுரை, காலை 9:00 மணி.
* ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு மாவிளக்கு - விளக்குபூஜை: தங்கமய முருகன் கோயில், விளத்துார், மாலை 5:30 மணி.
* கும்பாபிஷேக மண்டல பூஜை: முருகன் கோயில், சோலைமலை, அழகர்கோவில், காலை 8:00 மணி.
* ஆடி களரி திருவிழா: நெவலி நாதர் அய்யனார் கோயில், இ.மலம்பட்டி, மாலை 5:30 மணி.
ஆடி வெள்ளி
* மீனாட்சி, துர்க்கை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்: மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயில், கோச்சடை, காலை 9:00 மணி.
* அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்: சக்தி விநாயகர் கோயில், ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவலக வளாகம், மதுரை, காலை 10:00 மணி.
* துர்க்கை, தேவி கருமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம்: செல்வ விநாயகர் கோயில், ரயில்வே காலனி, மதுரை, காலை 11:30 மணி.
* அம்மனுக்கு வளையல் சாற்றி, கூழ் ஊற்றுதல்: முத்துமாரியம்மன் கோயில், காமாட்சி நகர், விளாங்குடி, மதுரை, மாலை 6:00 மணி.
* சுவாமிக்கு வெள்ளிக் கவச அலங்காரம்: முனியாண்டி சுவாமி கோயில், யூனியன் வங்கி காலனி, 4வது தெரு, விளாங்குடி, மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* திருக்குறள்: நிகழ்த்துபவர் - சந்தானம், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம்: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் - டாக்டர் கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* ஸ்ரீமத் பாகவதம்: நிகழ்த்துபவர் - ஸ்ரீவத்ஸ் கிருஷ்ணா பாகவதர், மதன கோபாலசுவாமி கோயில், மேலமாசி வீதி, மதுரை, மாலை 6:00 மணி.
* உலக அமைதி வேண்டி கூட்டு தியானம், சத்சங்கம்: வேதாத்திரி மகரிசி யோகா, தியானமையம், கிருஷ்ணா நகர், 30 அடி ரோடு, அய்யர்பங்களா, மதுரை, மாலை 6:30 மணி.
பள்ளி, கல்லுாரி
* பட்டமளிப்பு விழா: சவுராஷ்டிரா கல்லுாரி, மதுரை, தலைமை: தாளாளர் குமரேஷ், சிறப்பு விருந்தினர்: சென்னை க்ரிஸ்பி சொல்யூஷன்ஸ் இயக்குநர் நாகேஸ்வரன், காலை 11:00 மணி.
* ஆண்டு விழா: செயின்ட் மேரீஸ் மேல்நிலைப்பள்ளி, மதுரை, தலைமை: பள்ளி அதிபர் ஹென்றி ஜெரோம், சிறப்பு விருந்தினர்: தொழிலதிபர் மனோகரன், தொழில் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் ஜெகதீசன், காலை 9:30 மணி.
* நவீன இயற்பியலில் ஐ.ஓ.டி.,யின் பங்கு - மதிப்புக்கூட்டு படிப்பு அறிமுகம்: சவுராஷ்டிரா கல்லுாரி, மதுரை, முன்னிலை: முதல்வர் ஸ்ரீனிவாசன், தாளாளர் குமரேஷ், சிறப்புரை: எம்.சி.ஏ., துறைத் தலைவர் அனுராதா, ஏற்பாடு: இயற்பியல் துறை, மதியம் 2:30 மணி.
* பொன்பாண்டித்துரை தேவர் 3வது ஆய்வுக் கருத்தரங்கம்: செந்தமிழ்க் கல்லுாரி, மதுரை, தலைமை: ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் வேணுகா, மதியம் 2:00 மணி.
பொது
* விவசாயிகள் பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யாத த.வெ.க., அரசை கண்டித்து அ.தி.மு.க., சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்: செல்லம்பட்டி,தலைமை: முன்னாள் அமைச்சர்கள் செல்லுார் ராஜூ, ஆர்.பி.உதயகுமார், புறநகர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராஜன் செல்லப்பா, காலை 10:00 மணி.
* கவிஞர் முருகேசனின் நம் வழி குறள் வழி - நுால் கலந்தாய்வு கூட்டம்: தானம் அறக்கட்டளை அலுவலகம், மகபூப்பாளையம், மதுரை, தலைமை: மதுரை வாசகர் வட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் ராமமூர்த்தி, சிறப்புரை: சவுராஷ்டிரா கல்லுாரி தமிழ்த்துறை தலைவர் லட்சுமி, தஞ்சை தமிழ் பல்கலை ஓய்வு பெற்ற துணைவேந்தர் திருமலை, ஏற்பாடு: பட்டறிவு வாசகர் வட்டம், மாலை 4:30 மணி.
* ஐ.என்.டி.யு.சி., தொழிற்சங்க பெயர் பலகை திறப்பு: அரசு போக்குவரத்துக் கழக புதுக்குளம் கிளை, மாட்டுத்தாவணி, மதுரை, முன்னிலை: மாநில பொதுச் செயலாளர் ஜீவன் மூர்த்தி, சிறப்பு விருந்தினர்: அமைச்சர் விஸ்வநாதன், காலை 11:30 மணி.
* சர்வ சமய அமைதி பிரார்த்தனை: சேவாலயம் மாணவர் இல்லம், செனாய் நகர், மதுரை, தலைமை: செயலாளர் மோகன், அருட்செய்தி: சமூக ஆர்வலர் ஜோதி அம்மாள், ஏற்பாடு: பல்சமய ஒற்றுமை நட்புறவு வளர்ச்சி மையம், மாலை 6:00 மணி.
விளையாட்டு
* வருவாய் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையேயான மகளிர் பிரிவு நீச்சல், மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு டெனிகாய்ட் போட்டிகள்: ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானம், மதுரை, ஏற்பாடு: பள்ளி கல்வித்துறை, காலை 8:00 மணி.