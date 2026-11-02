/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நாளை (நவ.3) மின்தடை
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
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காலை 9:00 - மதியம் 2:00மணி: விக்கிரமங்கலம், கோவில்பட்டி, வையத்தான், பாண்டியன்நகர், நரியம்பட்டி, செக்கான் கோவில்பட்டி, கீழப்பெருமாள்பட்டி, அய்யம்பட்டி, சக்கரப்ப நாயக்கனுார், மேலப்பெருமாள்பட்டி, கோழிப்பட்டி, கிருஷ்ணாபுரம், மணல்பட்டி, அரசமரத்துப்பட்டி, கல்புளிச்சான்பட்டி, நடுவூர், மலையூர், குளத்துப்பட்டி, கீழப்பட்டி, நடுமுதலைக்குளம், எழுவம்பட்டி, கொசவபட்டி, பூசாரிபட்டி, வடுகப்பட்டி, உடன்காட்டுப்பட்டி, கொடிக்குளம், பிரவியம்பட்டி, ஜோதிமாணிக்கம், மம்மூட்டிபட்டி, காடுபட்டி.