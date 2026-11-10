மூடப்படாத மழைநீர் வடிகால்

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ADDED : நவ 09, 2026 03:59 PM
மதுரை: மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி வளாகத்தின் முன்புறமுள்ள மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால் முழுமையாக மூடப்படாததால் மழைநீர் தேங்கி டெங்கு கொசுக்கள் பரவ காரணமாக உள்ளது.
டூவீலர் நிறுத்தும் இடத்தையொட்டி மழைநீர் வடிகால் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதி இடங்களில் மட்டும் சிமென்ட் சிலாப்பால் மூடப்பட்டு, பாதி திறந்த நிலையில் உள்ளது. சமீபத்தில் பெய்த மழையில், வடிகால் பள்ளத்தில் நீர் தேங்கி டெங்கு கொசுக்களின் உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஆடிட்டோரியம் செல்வதற்கு முன்பாக மழைநீர் வடிகால் மூடப்படாமல் திறந்த நிலையில் உள்ளது. கவனக்குறைவாக நடந்து அல்லது டூவீலரில் சென்றால் பள்ளத்திற்குள் விழும் அபாயம் உள்ளது. மழைநீர் வடிகால் வாய்க்கால்களை முழுமையாக மூடி டெங்கு கொசு உற்பத்தியை கல்லுாரி நிர்வாகம் தடுக்க வேண்டும்.