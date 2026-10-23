/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பளு துாக்கும் போட்டி
UPDATED : அக் 21, 2026 11:40 PM
ADDED : அக் 21, 2026 09:26 PM
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மதுரை: சென்னையில் நடந்த முதல்வர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான பளு துாக்கும் போட்டியில் மதுரை வீரர்கள் சாதனை படைத்தனர்.
பள்ளி மாணவர்கள் பிரிவில் சுந்தரேஸ்வரர் பள்ளி அனுஸ் ப்ரீத்தி 63 கிலோ எடைப் ( சினாட்சு, கிளின் அன்ட் ஜெர்க்) பிரிவில் மொத்தம் 156 கிலோ ( சினாட்சு, கிளின் அன்ட் ஜெர்க்) எடை துாக்கி தங்கப்பதக்கம் வென்றார். கல்லுாரிப் பிரிவில் யாதவர் கல்லுாரி யோகராஜ் 65 கிலோ எடைப் ( சினாட்சு, கிளின் அன்ட் ஜெர்க்) பிரிவில் மொத்தம் 247 கிலோ எடை துாக்கி வெண்கலம் வென்றார். மாவட்ட பளு துாக்கும் கழக புரவலர் நீதிசேகர், தலைவர் நீதி வினித், செயலாளர் ஆனந்தகுமார், பொருளாளர் விநாயகமூர்த்தி, பயிற்றுநர் மார்க்ஸ் லெனின் பாராட்டினர்.