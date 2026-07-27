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தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யணும்:இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்

தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்யணும்:இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:24 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:24 AM

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நாமக்கல்:'கோவில் தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என்பதை வலியுறுத்தி, இந்து முன்னணி சார்பில், நாமக்கல்லில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

நாமக்கல் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் தர்மதுரை தலைமை வகித்தார். மாநகர் தலைவர் ரஞ்சித் வரவேற்றார். மாவட்ட தலைவர் ரமேஷ் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் கோபிநாத், கோரிக்கை குறித்து விளக்கி பேசினார். கோவில் தரிசன கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோஷம் எழுப்பினர். தொடர்ந்து, மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் கோபிநாத் நிருபர் களிடம் கூறியதாவது:தமிழக கோவிலுக்கு சொந்தமாக, ஐந்தேகால் லட்சம் ஏக்கர் நிலம் இருந்த நிலையில், தற்போது, 4.75 லட்சம் ஏக்கர் நிலம் மட்டுமே உள்ளது. மீதி உள்ள நிலங்களை தமிழக அரசும், ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறையும் இணைந்து மீட்க வேண்டும்.

மக்களின் உயிரை பறிக்கும் டாஸ்மாக் மூலம், தமிழக அரசுக்கு, ஆண்டுக்கு, 50,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வருவாய் வருகிறது. ஆனால், தமிழக ஹிந்து சமய அறநிலை துறைக்கு சொந்தமான கோவில்கள், கோவில்களுக்கு சொந்தமான கட்டடங்கள், விவசாய நிலங்கள் உள்பட பல்வேறு வகையில், ஆண்டுக்கு, ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் வருகிறது.இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மாவட்ட செயலாளர் சரவணன், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் ராஜ்குமார், மாவட்ட, மாநகர நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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