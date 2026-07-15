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காமராஜர் பிறந்த நாள்: மரக்கன்று வழங்கல்

காமராஜர் பிறந்த நாள்: மரக்கன்று வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:57 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:57 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல், உத்தமாபாளையம் நாடார் தெருவில், காமராஜர் நற்பணி அறக்கட்டளை சார்பில், தமிழக முன்னாள் முதல்வர் காமராஜரின், 124வது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. அறக்கட்டளை தலைவர் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார். செயலாளர் சின்னதுரை வரவேற்றார். நாடார் மகாஜன சங்க தலைவர் செந்தில்குமார், முன்னாள் அரசு வக்கீல் தனசேகர், மாநகராட்சி கவுன்சிலர் சத்யாவதி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

தொடர்ந்து, காமராஜரின் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். விழாவை முன்னிட்டு, 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவியருக்கு இலவச நோட்டு புத்தகங்கள், மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன. அறக்கட்டளை பொருளாளர் பூபதி, நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். விழாவில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

கல்வி வளர்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்திற்கும் முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் ஆற்றிய பங்களிப்பை, அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச்செல்லும் வகையில், இவ்விழா நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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