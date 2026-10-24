தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சாக்கடையில் விழுந்தவர் பலி

சாக்கடையில் விழுந்தவர் பலி

சாக்கடையில் விழுந்தவர் பலி

ADDED : அக் 23, 2026 06:22 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 23, 2026 06:22 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பள்ளிப்பாளையம்:சாக்கடை கால்வாயில் விழுந்தவர் உயிரிழந்தார்.

பள்ளிப்பாளையம் அருகே ஒட்டமெத்தை அடுத்த சந்தைபேட்டை பகுதியில், சாலையோரத்தில் செல்லும் சாக்கடை கால்வாயில் ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற பள்ளிப்பாளையம் போலீசார், இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையில் இறந்தவர் பள்ளிப்பாளையம் அடுத்த கண்டிபுதுார் பகுதியை சேர்ந்த சுப்ரமணி, 56 என தெரியவந்தது. இறந்ததற்கான காரணம் குறித்து பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.ம் நடைபெற உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us