குடிநீர் வினியோகஸ்தர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர் கைது
குடிநீர் வினியோகஸ்தர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:32 PM
குன்னுார்: குன்னுார் ராஜாஜி நகரை சேர்ந்தவர் சார்லஸ்,56. நகராட்சியில் குடிநீர் வினியோகஸ்தராக உள்ளார். இவர், ‘கடந்த, 18ல் ஓல்டு ஆஸ்பிட்டல் லைன் பகுதியில் சரியாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யவில்லை,’ என, மொபைல் போனில் பேசிய ஹரிகரன் என்பவர், தகாத வார்த்தையில் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, அப்பகுதி கவுன்சிலர் லாவண்யாவுடன் ஹரிஹரனின் வீட்டிற்கு சார்லஸ் சென்று கேட்டுள்ளனர்.
அன்று இரவு, 3 பேருடன் சார்லஸ் வீட்டுக்கு வந்த ஹரிகரன், அவரை திட்டியதாகவும், தாக்கியதாவும் கூறப்படுகிறது. அரசு மருத்துவமனையில் சார்லஸ் அனுமதிக்கப்பட்டார். போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர். இந்நிலையில், நகராட்சி ஊழியர்கள் சம்மந்தப்பட்டவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். தொடர்ந்து, நேற்று இந்து முன்னணி மாவட்ட செயலாளர் ஹரிஹரன் கைது செய்யப்பட்டார். சார்லஸ் மீது, ஹரிஹரன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.