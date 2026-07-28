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பஸ் வசதி இல்லாத கிராமத்துக்கு மினி பஸ் சேவை துவக்கம்

பஸ் வசதி இல்லாத கிராமத்துக்கு மினி பஸ் சேவை துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:40 PM

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பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே மாங்கம்வயல், புலியாடி, கடலை கொல்லி, பெக்கி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், இதுவரை பஸ் வசதி இல்லாமல் மக்கள் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.

இப்பகுதிகளுக்கு வாடகை ஆட்டோக்கள் மட்டுமே செல்லும் நிலையில், கூடுதலான கட்டணங்கள் செலுத்த வேண்டி இருந்ததால், பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சிரமப்பட்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில், பந்தலுாரில் இருந்து உப்பட்டி, பொன்னானி, மாங்கம்வயல், கடலை கொல்லி வழியாக பாக்கனா பகுதிக்கு புதிய மினி பஸ் சேவை துவக்கப்பட்டது. பொன்னானி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து, பஸ் இயக்கம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில், பஸ் உரிமையாளர்கள் திவாகர், திலீப்குமார், டிரைவர் சதீஷ், கண்டக்டர் அபிகிருஷ்ணா, கூடலுார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மைய பொது செயலாளர் சிவசுப்ரமணியம் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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