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குன்னுாரில் அரசு பஸ்களை மறித்து திடீர் வாக்குவாதம்

குன்னுாரில் அரசு பஸ்களை மறித்து திடீர் வாக்குவாதம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் சோகத்தொரை வழித்தடத்தில் அரசு பஸ்சை மறித்து, தனியார் மினி பஸ் டிரைவர், கண்டக்டர்கள் வாக்குவாதம் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குன்னுாரில் இருந்து சோகத்தொரை வழித்தடத்தில் பயணிகளுடன் வந்த அரசு பஸ்சின் முன்புறம். மினிபஸ்சை நிறுத்தி டிரைவர், கண்டக்டர் ஆகியோர், அரசு பஸ் டிரைவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அங்கு வந்த போலீசார் விாரித்து, அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர். பழ தோட்டததிற்கு இயங்கி வந்த மினி பஸ், விதிமுறைகள் மீறி சோகத்தொரைக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது அரசு பஸ் டிரைவர்களையும் இயக்க விடாமல் தடுத்து வருவது, பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள் கூறுகையில், ‘சில மினி பஸ்களில் நடக்கும் இத்தகைய அத்துமீறல்கள் குறித்து, வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.

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