/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ வியாபாரிகள் சங்க பொதுக்குழு கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
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பந்தலுார்: பந்தலுார் அனைத்து வியாபாரிகள் நலச் சங்கத்தின் முதலாம் ஆண்டு பொது குழு கூட்டம் நடந்தது. தலைவர் தீபக்ராம் தலைமை வகித்து பேசினார்.
செயலாளர் ரகுராமன், பொருளாளர் ஜெயராஜ் முன்னிலை வகித்தனர்.
பந்தலுார் அரசு மற்றும் தனியார், உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படித்து, பொதுத்தேர்வில் சிறந்த மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு, சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கப்பட்டது. அத்துடன் நகராட்சி துப்புரவு பணியாளர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர். கூட்டத்தில், சங்கத்தின் நிதிநிலை மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன், புதிய நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.