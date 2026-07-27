ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் தன்னார்வலர்கள் துாய்மை பணி

ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் தன்னார்வலர்கள் துாய்மை பணி
ரேஸ்கோர்ஸ் மைதானத்தில் தன்னார்வலர்கள் துாய்மை பணி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
ஊட்டி: ஊட்டி ரேஸ்கோர்ஸ் நிர்வாகம் குத்தகை பாக்கி வைத்ததை அடுத்து, கோர்ட் உத்தரவுப்படி வருவாய் துறையினர்,ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தை கையகப்படுத்தனர்.
அந்த இடத்தை மாநில அரசு தோட்டக்கலை துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்து , தற்போது அங்கு சூழல் பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. அங்குள்ள வளாகத்தில் மதுபிரியர்கள் அத்துமீறி நுழைந்து, மது அருந்தி பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை ஆங்காங்கே வீசி எறிவதால், வளாகம் முழுவதும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சூழ்ந்து சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மாவட்ட சுற்றுசூழல் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண் பெள்ளி, முன்னாள் கூடுதல் தலைமை செயலர் சவுத்ரி உள்ளிட்ட குழுவினருடன், நகராட்சி பணியாளர்கள் இணைந்து, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்றி துாய்மைப்படுத்தினர்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில்,‘ இனி இப்பகுதியில் அத்துமீறி நுழைந்து மது அருந்தும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’ என்றனர்.