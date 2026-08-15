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சினிமா படப்பிடிப்பில் விபத்து காயமடைந்த நடிகருக்கு சிகிச்சை

சினிமா படப்பிடிப்பில் விபத்து காயமடைந்த நடிகருக்கு சிகிச்சை

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM

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குன்னுார்: குன்னுார் ராணுவ பகுதிக்கு உட்பட்ட சானிடோரியம் பகுதியில் சினிமா படப்பிடிப்பின் போது ஏற்பட்ட விபத்தில், நடிகருக்கு காயம் ஏற்பட்டது.

குன்னுார் மற்றும் வெலிங்டன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கடந்த, 3 நாட்களாக, இயக்குனர் சதாத் ஜைனுதீன் இயக்கத்தில், புதிய மலையாள திரைப்படம் ஒன்றின் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது. இப்படத்தில் கதாநாயகனாக, நிஷாத் நடிக்க, கதாநாயகியாக பிரபல நடிகை குஷ்பூ நடிக்கிறார்.

இந்நிலையில், குன்னுார் ராணுவ பகுதிக்கு உட்பட்ட சானிடோரியத்தில் உள்ள பழமையான கட்டடம் ஒன்றின் மீது காட்சிகளை படமாக்கும் போது, எதிர்பாராதவிதமாக அங்கிருந்த பலகை சரிந்ததில், நடிகர் நிஷாத் காயமடைந்தார். அவருக்கு அருகில் உள்ள ராணுவ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் படப்பிடிப்பு தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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