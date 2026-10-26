கர்நாடகாவுக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்த முயற்சி: பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள்
கர்நாடகாவுக்கு ரேஷன் அரிசி கடத்த முயற்சி: பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள்
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
கூடலுார்:
கூடலுாரில் இருந்து, கர்நாடகாவுக்கு அரசு பஸ்சில் கடத்த முயன்ற ஒரு டன் ரேஷன் அரிசியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
கர்நாடக மாநிலம் குண்டல்பேட் பகுதிகளில் இருந்து, நீலகிரி மாவட்டம் கூடலுார் பகுதிக்கு காய்கறி எடுத்து வந்து விற்பனை செய்யும் பெண்கள், இங்கிருந்து கர்நாடகாவுக்கு அரசு பஸ்சில் ரேஷன் அரிசி கடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கூடலுார் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து கர்நாடகா அரசு பஸ்சில் ரேஷன் அரிசி கடத்துவதாக வருவாய்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது. வட்ட வழங்கல் அதிகாரி நடேசன் மற்றும் ஊழியர்கள், நேற்று முன்தினம் மாலை, பஸ் ஸ்டாண்ட் நிறுத்தப்பட்டிருந்த, மைசூரு செல்லும் கர்நாடகா அரசு பஸ்சை சோதனை செய்தனர்.
அதில், மூட்டைகளில் ரேஷன் அரிசி ஏற்றி, கர்நாடகாவுக்கு கடத்த முயன்றது தெரிய வந்தது. அதிகாரிகள் அதனை பறிமுதல் செய்து, மேற்கொண்டு விசாரணையில், அரிசி மூட்டைகளை யாரும் உரிமை கூறவில்லை.
வட்ட வழங்கல் அலுவலர் நடேசன் கூறுகையில்,‘‘பஸ்சிலிருந்து, 16 மூட்டைகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒரு டன் ரேசன் அரிசி, நுகர் பொருள் வாணிப கழக குடோனில் ஒப்படைக்கப்படும். விசாரணை நடந்து வருகிறது,’’ என்றார்.