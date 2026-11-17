/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:10 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:04 PM
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குன்னுார்: குன்னுார் டி.டி.கே, சாலையில் திறந்தவெளியில் கழிப்பிட கழிவுநீர் ஓடுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
குன்னுார் டி.டி.கே, சாலையில் தினமும் நுாற்றுகணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இங்கு திறந்தவெளியில் ஓடும் கழிப்பிட கழிவுநீரால் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டு, மாணவ, -மாணவிகளும் பொதுமக்களும் நடமாட முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். மக்கள் புகார் தெரிவித்தும் நகராட்சி நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதால் தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.