/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ முதியோருக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம்
ADDED : ஆக 03, 2026 04:23 AM
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ஊட்டி: முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, 4, 5ம் தேதிகளில் ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகிக்கபடுகிறது.
கலெக்டர் லட்சுமி பவ்யா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியோருக்கு, இம்மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் வரும், 4 மற்றும் 5ம் தேதிகளில் பொது வினியோக திட்டத்தின் கீழ், வீடுகளுக்கே சென்று வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதனை, மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியோர் தவறாமல் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஊழியர்கள் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் பொருட்கள் வினியோகிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.