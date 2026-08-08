தேயிலை தோட்டத்தில் யானைகள் உள்ளூர் மக்கள், தொழிலாளர்கள் அச்சம்
தேயிலை தோட்டத்தில் யானைகள் உள்ளூர் மக்கள், தொழிலாளர்கள் அச்சம்
ADDED : ஆக 08, 2026 03:42 AM
பந்தலுார்: பந்தலுார் அருகே சேரங்கோடு டான் டீ தேயிலைத் தோட்டம் மற்றும் சாமியார் மலைப்பகுதிகளில், யானை கூட்டம் முகாமிட்டு உள்ளன.
பந்தலுார் அருகே சேரம்பாடி வனச்சரக எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில், சேரங்கோடு டான் டீ தேயிலை தோட்டம் அமைந்துள்ளது.
குடியிருப்புகள் மற்றும் கடைகளை ஒட்டிய இந்த பகுதியில், காட்டு யானைகள் கூட்டம் முகாமிட்டு உள்ளது. இதேபோல, மழவன்சேரம்பாடி அருகே, சாமியார் மலைப்பகுதியிலும் யானை கூட்டம் அடிக்கடி முகாமிட்டு வருகிறது.
இதனை ஒட்டியும் டான் டீ குடியிருப்புகள் மற்றும் கிராமங்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் சாலையும் அமைந்துள்ள நிலையில், இந்தப் பகுதி மக்களும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.
மக்கள் கூறுகையில்,'இப்பகுதியில் வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியை தீவிரப்படுத்தி, இங்கு யானைகளை முகாமிடுவதை தடுக்க வேண்டும்,' என்றனர்.