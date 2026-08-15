ஹவாலா பணம் பறிமுதல் மகாராஷ்டிர வாலிபர் கைது

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
பாலக்காடு: கோவையில் இருந்து, ஹவாலா பணம் 16 லட்சம் ரூபாயை கடத்திய மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த வாலிபரை, கேரள கலால் துறையினர் கைது செய்தனர்.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம், வேலந்தாவளம் சோதனைச்சாவடியில் நேற்று முன்தினம் இன்ஸ்பெக்டர் லீஜோ உம்மன் தலைமையிலான கலால் துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அவ்வழியாக கோவையிலிருந்து பாலக்காடு நோக்கி வந்த, தமிழக அரசு பஸ்சில், பயணிகளிடம் சோதனை நடத்தினர். மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த மாதவ் சதாசிவ சாகத், 21, என்பவரை சோதனையிட்ட போது, பிரத்யேக அறைகள் கொண்ட துணிப்பையில் பணத்தை நிரப்பி, உடலோடு சேர்த்து எவ்வித ஆவணமின்றி, 16 லட்சம் ரூபாய் மறைத்து கட்டியிருந்தது தெரியவந்தது.
விசாரணையில், கோவை சேர்ந்த தங்க நகை வியாபாரி ஒருவர், இந்தப் பணத்தை கொடுத்து, பாலக்காடு மாவட்டம் பட்டாம்பி கூற்றநாடு பகுதிக்குக் கொண்டு சேர்க்குமாறு தன்னிடம் ஒப்படைத்ததாக அவர் வாக்குமூலம், அளித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணம் மற்றும் பிடிபட்ட வாலிபரை கலால் துறையினர் அடுத்தகட்ட விசாரணைக்காக வருமான வரித்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர்.