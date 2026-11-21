UPDATED : நவ 20, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:24 PM
ஊட்டி:
ஊட்டி தேவாங்கர் திருமண மண்டபத்தில் வரும், 24ம் தேதி, ஜோதிர் லிங்க தரிசன விழா நடக்கிறது.
காலை, 10:00 மணிக்கு சிறப்பு ஹோமத்தை தொடர்ந்து, பக்தர்கள் தங்களது கைகளால், 12 ஜோதிர் லிங்கங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. மாலை, 4:00 மணிக்கு, மகா தீபாராதனை நடக்கிறது. தொடர்ந்து, ஊட்டி பிரம்ம வித்யா கேந்திரத்தை சேர்ந்த ஸ்வாமினி குஹப்பிரியானந்த சரஸ்வதியின் ஆசியுரை இடம்பெறுகிறது.
பக்தர்கள் தங்களது கைகளால், 12 ஜோதிர் லிங்கங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் விதத்தில், தங்கள் வீடுகளில் இருந்து, ஒரு சிறிய குடத்தில் புனித சுத்தமான தண்ணீரை எடுத்து வரலாம். மேலும், மாலை, 4:00 மணிக்கு நடைபெறும் மகா தீபாராதனையில் கலந்து கொள்பவர்கள், சிறிய அகல் விளக்கு, எண்ணெய், திரி, சிறிய தட்டு எடுத்து வர வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நிகழ்ச்சிக்கு, இந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் வேலுச்சாமி தலைமை வகிக்கிறார். அனைத்து ஆன்மிக மற்றும் சமுதாய சங்கங்களின் தலைவர்கள் முன்னிலை வகிக்கின்றனர். ஏற்பாடுகளை, மாவட்ட இந்து முன்னணி செய்து வருகிறது.