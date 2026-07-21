/உள்ளூர் செய்திகள்/நீலகிரி/ லாரி மோதி 'சிக்னல்' சேதம்: பெரும் விபத்து தவிப்பு
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:14 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
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கூடலுார்: கூடலுார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் கோழிக்கோடு சாலையில் லாரி மோதி சிக்னல் சேதமடைந்தது.
கூடலுார் கோழிக்கோடு சாலையில், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் நிழல்குடை அருகே எச்சரிக்கை சிக்னல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, 1:00 மணிக்கு கேரளாவிலிருந்து கர்நாடகா செல்லும் லாரி, இப்பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, அங்குள்ள சிக்னலில் மீது மோதியது. அதில், சிக்னல் கீழே விழுந்து சேதமடைந்தது. பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. கூடலூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.