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புதிய மினிபஸ் பெர்மிட் வழங்க முடிவு: 'மேக்சி கேப்' உரிமையாளர்கள் ஆட்சேபம்

புதிய மினிபஸ் பெர்மிட் வழங்க முடிவு: 'மேக்சி கேப்' உரிமையாளர்கள் ஆட்சேபம்

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:55 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 05:55 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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ஊட்டி: ஊட்டி 'டிராவல்ஸ் மேக்சி கேப்' உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் குலசேகரன் தலைமையில் கலெக்டரிடம் அளித்துள்ள மனு:

ஊட்டி நகரில் சுற்றுலா தொழிலை நம்பி ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சுற்றுலா கார் ஓட்டுனர்கள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் உள்ளனர். போதிய வருமானம் இன்றி சிரமப்பட்டு தொழிலை செய்து வருகிறோம். ஊட்டியில் மூன்று மினி பஸ்கள் இயக்க வெளியூரை சேர்ந்த நபர்களுக்கு பெர்மிட் வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிந்தோம். இதனால், எங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும்.

ஊட்டியை சேர்ந்த பல்வேறு மினி பஸ் உரிமையாளர்கள், எங்களது சூழ்நிலையை உணர்ந்து இந்த பகுதிகளுக்கு மினி பஸ் பெர்மிட் கேட்கவில்லை. எனவே, உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்ற பெர்மின் வழங்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும். இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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