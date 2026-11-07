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பசுந்தேயிலைக்கு ரூ. 21.74 விலை நிர்ணயம்

பசுந்தேயிலைக்கு ரூ. 21.74 விலை நிர்ணயம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 06:34 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:34 PM

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குன்னுார்: ‘நீலகிரி மாவட்டத்தில், அக்., மாதத்திற்கான, பசுந்தேயிலை விலை கிலோவிற்கு, 21. 74 ரூபாய்,’ என, நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நீலகிரி மாவட்டம், குன்னுார் தேயிலை மையம் மற்றும் ‘இன்கோசர்வ்’ மையத்தில், ஏலம் விடப்படும் தேயிலை துாளின் விலையின் அடிப்படையில் மாதந்தோறும், தேயிலை வாரிய கமிட்டி சார்பில் பசுந்தேயிலைக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

இதன்படி, ‘அக்., மாதத்திறகான பசுந்தேயிலை கிலோ, 21.74 ரூபாய்,’ என, குன்னுாரில் உள்ள தேயிலை வாரியம் விலை நிர்ணயம் செய்துள்ளது. தேயிலை வாரிய செயல் இயக்குனர் பரணிகுமார் கூறுகையில்,‘‘அந்தந்த மாத ஏலத்தின் அடிப்படையில் அதே மாத விலையை, அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் வழங்க வேண்டும்; தேயிலை வாரிய கள அதிகாரிகள், தொழிற்சாலை ஆலோசனை அதிகாரிகள், தேயிலை மேம்பாட்டு உதவி இயக்குனர்கள் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவர்,’’ என, தெரிவித்துள்ளார்.

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