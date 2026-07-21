'மாணவர்கள் கல்வியில் சாதிக்க வேண்டும்' :மாவட்ட நீதிபதி முரளிதரன் அறிவுரை
'மாணவர்கள் கல்வியில் சாதிக்க வேண்டும்' :மாவட்ட நீதிபதி முரளிதரன் அறிவுரை
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:45 PM
கூடலுார்: 'மாணவர்கள் போதை பழக்கத்தை தவிர்த்து கல்வியில் சாதிக்க வேண்டும்,' என, மாவட்ட நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
கூடலுார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையம், தாலுகா சட்ட சேவைகள் குழு சார்பில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது. பள்ளி தலைமை ஆசிரியை யோகேஸ்வரி வரவேற்றார்.
நீலகிரி மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையத்தின் தலைவரான, மாவட்ட நீதிபதி முரளிதரன் பேசுகையில், ''உடல் நலத்துக்கும், சமூகத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் போதை பழக்கத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல், எப்போதும் அழிக்க முடியாத கல்வில் கவனம் செலுத்தி சாதிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு கொடுக்கும் மரியாதையை, ஆசிரியர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். மொபைல் போன்களை கல்வி மற்றும் நல்ல விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும்,'' என்றார். தொடர்ந்து, ஊட்டி மகளிர் நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார் பேசினார்.
அரசு பள்ளியில் டிஜிட்டல் கல்வி மேம்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் வைக்கும் வகையில், ஊட்டி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில், 12 அரசு துவக்க பள்ளிகளுக்கு, 12 கம்ப்யூட்டர்கள் வழங்கப்பட்டன.
முகாமில், கூடலுார் மாஜிஸ்திரேட்கள் சரவணகுமார், முருகேசன், பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் ஊட்டி மற்றும் கூடலுார் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். சார்பு நீதிபதி கமல கண்ணன் நன்றி கூறினார்.