/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கிரிக்கெட் போட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:02 PM
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முதுகுளத்துார்: முதுகுளத்துார் அருகே கீழக்குளம் மந்திரமூர்த்தி அய்யனார் லெவன்ஸ், ராமு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் சார்பில் 7ம் ஆண்டு மாவட்ட அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டி நடந்தது.
30க்கும் மேற்பட்ட அணிகள் கலந்து கொண்டனர். அபிராமம் அணி முதல் இடம், கீழக்குளம் அணி இரண்டாம் இடம், கோனேரியந்தல் அணி மூன்றாம் இடம், இளஞ்செம்பூர் அணி நான்காம் இடம் பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு ரொக்கப்பரிசு,கோப்பை வழங்கப்பட்டது.ஏற்பாடுகளை கீழக்குளம் மந்திரமூர்த்தி அய்யனார் லெவன்ஸ் அணி நண்பர்கள் செய்தனர்.