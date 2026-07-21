ஹெல்மட் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய டி.எஸ்.பி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:40 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் டூவீலர் ஓட்டுநர்களுக்கு ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் குறித்து திருவாடானை டி.எஸ்.பி., சீனிவாசன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பெரிய கண்மாய் பாலம் அருகே போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட நிலையில், அப்பகுதிக்கு வந்த திருவாடானை டி.எஸ்.பி., சீனிவாசன் ஹெல்மெட் இன்றி டூவீலரை ஓட்டி வந்த வாகன ஓட்டிகளிடம் கூறியதாவது:
டூவீலர் விபத்து ஏற்படும்போது கை, கால்களில் காயம் ஏற்பட்டால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுவதில்லை. ஆனால் தலையில் காயம் ஏற்படும் போது உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகையால் தான் ஹெல்மெட் அணிவதை அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. போலீசாரும் அதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் சிலர் போலீசாருக்காக ஹெல்மெட் அணிவதாக கருதுகின்றனர்.
தங்களது குடும்பத்தினருக்காக, தங்கள் வாழ்க்கைக்காக ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வளர்த்துக் கொண்டு ஒவ்வொருவரும் ஹெல்மெட் அணிவதை அவசியமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டும். மேலும் வாகன இன்சூரன்ஸ், வாகனத்தின் பராமரிப்பு உள்ளிட்டவைகளை கண்காணித்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்றார். மேலும் அவ்வழியாக ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற டூவீலர் ஓட்டுநர்களுக்கு டி.எஸ்.பி., பாராட்டு தெரிவித்து வழி அனுப்பினார். தொடர்ந்து ஹெல்மெட் அணிந்து செல்லும் டூவீலர் ஓட்டிகளுக்கு போலீசார் பரிசு பொருட்கள் வழங்கி ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார். எஸ்.ஐ., சேகர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.