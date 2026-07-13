/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ கஞ்சாவுடன் ஒருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 PM
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கமுதி: கமுதி அருகே அபிராமம் அ.தரைக்குடியில் கஞ்சா வைத்திருந்த போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன் அடிப்படையில் இன்ஸ்பெக்டர் லெட்சுமி தலைமையிலான போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அ.தரைக்குடி பெரிய கண்மாய் அருகே நின்று கொண்டிருந்த அதே ஊரை சேர்ந்த திருமூர்த்தி மகன் இருளாண்டியை 24, சோதனை செய்த போது விற்பனைக்காக வைத்திருந்த 5 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். அபிராமம் இன்ஸ்பெக்டர் லெட்சுமி வழக்குப்பதிந்து இருளாண்டியை கைது செய்தார்.