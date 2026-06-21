﻿ மெத்தப்பெட்டமைன் தயாரித்த  6 பேர் கைது

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:18 PM
ராமநாதபுரம்: சிவகங்கை மாவட்டம் இளையான்குடியில் மெத்தப்பெட்டமைன் தயாரித்த 6 பேரை ராமநாதபுரம் தனிப்படையினர் கைது செய்து ரூ.ஒரு கோடி மதிப்புள்ள ஒன்றரை கிலோ மெத்தபெட்டமைன், மூலப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
ராமநாதபுரம் லேத்தம்ஸ் பங்களா ரோடு பகுதியில் பஜார் போலீசார் நேற்று முன்தினம் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது டூவீலரில் நின்ற 3 வாலிபர்களிடம் விசாரித்தனர். அவர்களிடம் 9 கிராம் மெத்தப்பெட்டமைனை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் அவர்கள் காரிக்கூட்டம் நசீர் அலி மகன் முகமது அஸ்லாம் 22, சலாவுதீன் மகன் முகமது உமருல் ஜமின் 22, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கண்ணனூர் மைக்கேல் ராஜா மகன் ஜெபிஸ் 25, என தெரிந்தது.
முகமது அஸ்லாம் இளையான்குடியில் மெத்தப்பெட்டமைன் உற்பத்தி செய்து புரோக்கர்கள் மூலம் விற்பதாக தெரிவித்தார். போலீசார் முகமது அஸ்லாம் மூலம் மெத்தப்பெட்டமைன் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டவர்களை தொடர்பு கொண்டனர். மேலும் ரூ.10 லட்சத்தை வீடியோகாலில் காட்டி, மெத்தபெட்டமைன் வேண்டும் என போலீசார் கூறினர். அவர்கள் தெரிவித்த இடத்திற்கு நேற்று சென்ற தனிப்படையினர் மெத்தபெட்டமைன் தயாரிக்க பயன்படும் பாலி எத்தனால், அயோடின் உள்ளிட்ட மூலப்பொருட்களுடன், ரூ.ஒரு கோடி மதிப்பிலான 1.5 கிலோ மெத்தப்பெட்டமைனை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
போதை பொருள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்ட இளையான்குடி ஹபிபூர் ரகுமான் 52, சிக்கந்தர் பாதுஷா 53, ஜாகீர் உசேன் 56, ேஷக் முகமது 78, ஜமால் முகைதீன் 65, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். மூளையாக செயல்பட்ட சாகுல் ஹமீது 51, சென்னையில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற தனிப்படையினர் சாகுல் ஹமீதை கைது செய்தனர். இவர் ஏற்கனவே போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் 4 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.